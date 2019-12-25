В Петербурге может появится сквер Геннадия Селезнева

Геннадий Селезнев был председателем Госдумы второго и третьего созывов с 1996 по 2003 год.

Стало известно, что в Петербурге могут создать сквер в память о Геннадии Селезневе, бывшем председателе Госдумы и главном редакторе городской газеты "Смена". Об этом пишет "Петербургский дневник".

С этой инициативой выступил глава секретариата председателя Госдумы Анатолий Усов. Идею поддержала вице-спикер ЗакСа Петербурга Марина Шишкина. Она сказала, что такое решение было бы "очень важно и справедливо".

Напомним, что Геннадий Селезнев был председателем Госдумы второго и третьего созывов с 1996 по 2003 год. Он умер в 2015 году на 68-м году жизни.

Фото: Госдума РФ