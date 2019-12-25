В Петербурге может появиться новый парк для электробусов

Планируется, что парк сможет вместить до 400 электробусов.

В субботу, 14 марта, во время объезда Красногвардейского района губернатор Северной столицы осмотрел новые автобусы, полученные автобусным парком № 6. Там же была представлена новая программа по развитию автобусного парка.

Презентующие рассказали, что рядом находится подстанция "Ржевская", а недалеко от нее отличное место для создания современного парка электробусов. Близость подстанции позволит получать хорошие мощности, а большая территория вместить до 400 машин. Глава города Санкт-Петербурга отметил, что применение электробусов необходимо развивать.

В настоящее время идет активная реновация основных фондов – в том числе главного производственного корпуса, в частности, для того, чтобы использовать машины на природном газе.

Ранее мы писали, что в Петербурге сформировали новые автобусные маршруты.

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