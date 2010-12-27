В Петербурге могут построить завод Hyundai по выпуску двигателей

Делегация Петербурга обсудила с южнокорейским автохолдингом Hyundai перспективы строительства еще одного предприятия в Северной столице.

Делегация Северной стоилцы во главе с вице-губернатором Игорем Албиным обсудила возможность строительства второго завода Hyundai с представителями южнокорейской компании. Переговоры прошли в пространстве Hyundai MotorStudio Goyang.

Власти Петербурга предлагают автохолдингу возвести завод по выпуску двигателей для машин. В 2018 году у Hyundai истекает срок соглашения о промышленной сборке по петербургскому проекту. Компании ля сохранения всех преимуществ нужно углубить локализацию производства. Кроме сохранения налоговых поблажек это дает возможность заключить специальный инвестиционный контракт.

Представители Северной столицы заявили, что готовы вложить деньги в создание инженерной инфраструктуры под предприятие и помочь получить необходимые документы.