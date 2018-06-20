Вместо "Новокрестовской" станции метро может появиться "Зенитовская"

О планах по переименованию станции рассказал президент клуба.

Президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев заявил, что сейчас клуб активно пытается добиться переименования станции "Новокрестовская" в "Зенитовскую". Об этом сообщил специалист во время общения с болельщиками команды. Она состоялась днем 28 марта.

Также специалист заметил, что по предварительным данным, вопрос получит решение уже к концу 2019 года.

Чтобы не спугнуть, не буду говорить всего, но продвинулись мы в этом вопросе довольно далеко объясняет Медведев

Напомним, что станция петербургского метрополитена открылась в 2018 году перед чемпионатом мира по футболу. Это ближайшая подземная остановка от домашнего стадиона "сине-бело-голубых" на Крестовском острове.

Фото: Piter.tv