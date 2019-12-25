В Петербурге могут пересмотреть статус части унитарных предприятий

На данный момент рабочая группа оценивает 37 ГУПов.

В Петербурге пересмотрят деятельность и статусы некоторых государственных унитарных предприятий города. О рабочей встрече вице-губернатора Евгения Елина и руководителя петербургского УФАС Вадима Владимирова сообщила пресс-служба Смольного 13 марта.

Специалисты планируют тщательно изучить деятельность ГУПов, учитывая их финансовые показатели и эффективность. Если предприятие окажется убыточным, неэффективно управляемым или имеющим аналоги на рынке, то его организационно-правовую форму могут пересмотреть. В частности, такая реформа коснется в будущем ГУП, занимающегося инвентаризацией и оценкой недвижимости, и подведомственных Комитету по благоустройству организаций, которые наводят в городе порядок.

На данный момент рабочая группа оценивает 37 ГУПов, после чего предложит городским властям реорганизацию предприятий. Работа ведется в рамках следованию законам "О защите конкуренции" и "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".

Ранее мы рассказывали, что депутаты хотят давать ГУПам имена выдающихся людей.

Фото: пресс-служба УФАС по Петербургу