В Петербурге гендиректор строительной компании отправится в тюрьму на 4 года

В Петербурге осудили главу строительной компании за мошенничество.

В Петербурге гендиректора ООО "Спецстройинвест" Дмитрия Стадника приговорили к 4 годам лишения свободы. Приговор вынес петроградский районный суд, где мужчину обвинили в в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Установлено, что с 2007 по 2009 год Дмитрий Стадник похищал деньги потерпевших. При этом он заключал с ними договоры инвестиционного участия в строительстве, но выполнить свои обязанности даже не собирался. В итоге, генеральный директор строительной компании получил от граждан крупную сумму - более 40 млн рублей.

Судом решено, что мошеннику предстоит пробыть в тюрьме четыре года. Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с подсудимого средств на сумму более 40 млн рублей.