В Петербурге могут увеличить штрафы за безбилетный проезд до 2500 рублей

такой штраф будет как в метро, так и в наземном транспорте.

В пятницу, 11 февраля, стало известно, что штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Петербурга может увеличиться до 2,5 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отметим, что в наземном транспорте штраф за проезд "зайцем" составляет 500 рублей, но его предлагают поднять до 2,5 тысячи. Единый штраф планируют сделать как в метро, так и в наземном транспорте.

Ранее мы сообщали, что в феврале проведут серию рейдов по выявлению нетрезвых водителей в Петербурге.

Фото: Piter.tv

