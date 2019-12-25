Многодетные петербургские родители могут получить дополнительную отпускную льготу

Родители смогут выбирать время отпуска до совершеннолетия детей.

Петербургские депутаты предложили предоставить многодетным семьям дополнительные льготы. Родителям могут разрешить выбирать удобное время отпуска до совершеннолетия детей. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа.

Изменения коснется именно возраста детей. Сейчас родители могут планировать отпуск, если детям меньше 12 лет, а при поддержке внесенных изменений, данным правом родители будут обладать до совершеннолетия детей.

Как отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, это позволит родителям заботиться о детях, в том числе на этапе выпуска из школы и подготовки к поступлению.

В Ленобласти расширят меры поддержки многодетным семьям.