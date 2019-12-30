В Ленобласти расширят меры поддержки многодетным семьям

С 2020 года в регионе на первого ребенка единовременно будут выплачивать 33 тысячи рублей.

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли законопроект, согласно которому многодетным семьям региона будут оказывать дополнительную материальную помощь. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Ленобласти.

С 2020 года в регионе за первого ребенка единовременно будут выплачивать 33 тысячи рублей. За второго родители смогут получить 44 тысячи рублей, за третьего – 55 тысяч рублей. Ранее за рождение трех детей выплачивали только 30 тысяч рублей.

Кроме того, многодетным семьям дают право льготного проезда на электричках. С этого года они будут платить 10 % от стоимости билета. Также для этого вида граждан установлен единый критерий нуждаемости — 100 % величины среднего дохода, сложившегося в Ленобласти (в 2020 году это 31 900 рублей). В частности, будут компенсировать часть расходов на оплату жилого помещения и ЖКУ, давать деньги на подготовку к новому учебному году, установят право бесплатного проезда в автомобильном транспорте для детей школьного возраста из многодетных семей.

Меры социальной поддержки вступят в силу после принятия изменений в Социальный кодекс.

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