В Ленобласти расширят меры поддержки многодетным семьям

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли законопроект, согласно которому многодетным семьям региона будут оказывать дополнительную материальную помощь. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Ленобласти.
С 2020 года в регионе за первого ребенка единовременно будут выплачивать 33 тысячи рублей. За второго родители смогут получить 44 тысячи рублей, за третьего – 55 тысяч рублей. Ранее за рождение трех детей выплачивали только 30 тысяч рублей.
Кроме того, многодетным семьям дают право льготного проезда на электричках. С этого года они будут платить 10 % от стоимости билета. Также для этого вида граждан установлен единый критерий нуждаемости — 100 % величины среднего дохода, сложившегося в Ленобласти (в 2020 году это 31 900 рублей). В частности, будут компенсировать часть расходов на оплату жилого помещения и ЖКУ, давать деньги на подготовку к новому учебному году, установят право бесплатного проезда в автомобильном транспорте для детей школьного возраста из многодетных семей.
Меры социальной поддержки вступят в силу после принятия изменений в Социальный кодекс.
Ранее мы писали, что Смольный и ЗакС не нашли средств на социальное такси для блокадников.
Фото: pixabay.com
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