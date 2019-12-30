Смольный и ЗакС не нашли средств на социальное такси для блокадников

Пресс-секретарь петербургского управления антимонопольной службы обратилась в ЗакС и Смольный из-за своего свёкра, который пережил блокаду.

ЗакС Петербурга и городское правительство не нашли средств на возможность введения льготы на транспорт для блокадников. Об этом в социальных сетях рассказала пресс-секретарь петербургского управления антимонопольной службы Марина Нериновская.

Она рассказала, что переписку с городским ведомством она ведет уже несколько месяцев, так как её свекор, переживший блокаду Ленинграда, не получает данную льготу. Нериновская хотела вызвать социальное такси из больницы домой, но получила отказ, так как её свёкор не является инвалидом.

В Смольном Марине Нериновской ответили, что они могут действовать только в рамках социального кодекса города. А в ЗакСе ответили, что у них нет средств, чтобы внести изменения в этот кодекс и распространить льготу на всех блокадников.

Ранее петербурженка отсудила у социального такси 200 тысяч рублей.

Фото: pixabay