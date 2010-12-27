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На Тамбовской ненастоящие полицейские напали на водителя и украли у него 850 тысяч
Сегодня, 9:16
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lesjasap
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На Тамбовской ненастоящие полицейские напали на водителя и украли у него 850 тысяч

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В Купчине мошенники, представившись оперативниками, избили петербуржца, а после забрали у него крупную сумму денег.

Во Фрунзенском районе преступники, притворившись полицейскими, ограбили мужчину. Инцидент произошел вечером 4 апреля. Трое злоумышленников подошли к водителю. который сидел в припаркованном автомобиле по Тамбовской улице вблизи седьмого дома. Налетчики сначала вежливо попросили петербуржца покинуть салон "Лады Гранта", а после, чтобы ускорить процесс, начали избивать жертву. С собой у пострадавшего находилось 830 тысяч рублей, которые забрали с собой "представители закона".

В результате нападения шофер получил сотрясение головного мозга. Его пришлось забирать медикам скорой помощи. Врачи доставили пациента в Мариинскую больницу. Сейчас мужчина отпущен на домашнее лечение.

Правоохранительные органы задержали предполагаемого бандита, который подходит под описание. Подозрение пало на 41-летнего безработного. Его поймали у 42 дома по набережной Обводного канала. Местоположение остальных сообщников пока что неизвестно. В отношении преступников будет возбуждено уголовное дело.
 

Теги: избиение , кража , мошенники , ограбление , полиция
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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