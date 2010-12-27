На Тамбовской ненастоящие полицейские напали на водителя и украли у него 850 тысяч

В Купчине мошенники, представившись оперативниками, избили петербуржца, а после забрали у него крупную сумму денег.

Во Фрунзенском районе преступники, притворившись полицейскими, ограбили мужчину. Инцидент произошел вечером 4 апреля. Трое злоумышленников подошли к водителю. который сидел в припаркованном автомобиле по Тамбовской улице вблизи седьмого дома. Налетчики сначала вежливо попросили петербуржца покинуть салон "Лады Гранта", а после, чтобы ускорить процесс, начали избивать жертву. С собой у пострадавшего находилось 830 тысяч рублей, которые забрали с собой "представители закона".

В результате нападения шофер получил сотрясение головного мозга. Его пришлось забирать медикам скорой помощи. Врачи доставили пациента в Мариинскую больницу. Сейчас мужчина отпущен на домашнее лечение.

Правоохранительные органы задержали предполагаемого бандита, который подходит под описание. Подозрение пало на 41-летнего безработного. Его поймали у 42 дома по набережной Обводного канала. Местоположение остальных сообщников пока что неизвестно. В отношении преступников будет возбуждено уголовное дело.

