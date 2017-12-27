В Петербурге мигрантов осудили за продажу новорожденного

В Петербурге осудили мигрантов по делу о торговле ребенком.

В Петербурге по решению суда трёх мигрантов приговорили к тюремному заключению. 4 года получила гражданка Узбекистана и два гражданина Таджикистана по делу об организации сделки по передачи новорожденного. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.

Приговором суда гражданке Узбекистана назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, а гражданам Таджикистана по три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

"Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 35, п. „б“ ч.2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, то есть иная сделка в отношении человека)", — сообщили в пресс-службе.

По данным следствия стало известно, что летом 2016 года женщина договорилась с супругами (гражданами Таджикистана), о безвозмездной передаче им своего ребенка, который должен был родиться через несколько месяцев. 20 октября 2016 года в квартире на Бухарестской улице злоумышленница передала супругам своего только что родившегося сына.