В Петербурге медики помогли родить женщине с опухолью мозга

Операцию провел Национальный медицинский центр имени Алмазова.

В Национальном медицинском центре имени Алмазова врачи спасли женщину с опухолью головного мозга, а также помогли родить. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Пациентку доставили из Тихина на вертолете санавиации. Медики поставили перед собой цель спасти будущую мать, которая находилась в тяжелом состоянии из-за дисфункции шунтирующей системы и повышения внутречерепного давления. Помимо этого, необходимо было сохранить ребенку жизнь и помочь ему родиться в срок.

Хирурги провели несколько успешных операций, за ходом которых следили окушеры и нейрохирурги. Врачи удалили ранее установленный катетер из брюшной полости, так как он перестал функционировать из-за роста живота пациентки. Вместо него был установлен другой катетер, но уже под местным наркозом в одну из камер сердца, после чего дренажную трубку было решено вывести наружу, избегая возможные осложнения. После нормализации внутречерепного давления было принято решение сделать женщине Кесарево сечение. Ребенок был рождена сроке беременности в 36 недель и 4 дня.

Малыш родился без осложнений, а матери предстоит курс радиотерапии.