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В Петербурге лже-сотрудница фирмы брала с мужчин деньги за оформление "визы в Финляндию"
Сегодня, 14:25
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lesjasap
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В Петербурге лже-сотрудница фирмы брала с мужчин деньги за оформление "визы в Финляндию"

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Мошенница "нанимала" сотрудников и брала с них деньги за оформление документов.

В Красногвардейском районе осудили мошенницу, взявшую у соискателей работы водителями 27 тысяч рублей на “оформление документов”. Женщину обвинили в пяти случаях.
 
По данным следствия, петербурженка арендовала офисное помещение с почасовой оплатой в центре города, где провела несколько собеседований на должность водителя. Злоумышленница представлялась сотрудницей фирмы, которой необходимо нанять специалистов. Кандидатов на должности мошенница искала через объявления заранее, затем договаривалась о встрече. Во время “собеседования” она подписывала договора с жертвами, после чего брала с них деньги за оформление необходимых бумаг, в частности, виз в Финляндию. 
 
Суд признал обвиняемую виновной. Женщина призналась в преступлениях и написала явку с повинной. Ее обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. 
Теги: виза , красногвардейский район , мошенничество , оформление документов , финляндия
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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