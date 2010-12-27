В Петербурге лже-сотрудница фирмы брала с мужчин деньги за оформление "визы в Финляндию"

Мошенница "нанимала" сотрудников и брала с них деньги за оформление документов.

В Красногвардейском районе осудили мошенницу, взявшую у соискателей работы водителями 27 тысяч рублей на “оформление документов”. Женщину обвинили в пяти случаях.

По данным следствия, петербурженка арендовала офисное помещение с почасовой оплатой в центре города, где провела несколько собеседований на должность водителя. Злоумышленница представлялась сотрудницей фирмы, которой необходимо нанять специалистов. Кандидатов на должности мошенница искала через объявления заранее, затем договаривалась о встрече. Во время “собеседования” она подписывала договора с жертвами, после чего брала с них деньги за оформление необходимых бумаг, в частности, виз в Финляндию.

Суд признал обвиняемую виновной. Женщина призналась в преступлениях и написала явку с повинной. Ее обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.