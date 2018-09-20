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В Петербурге снизилось количество туберкулезников
Сегодня, 8:30
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lesjasap

В Петербурге снизилось количество туберкулезников

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За семь лет врачи сумели добиться серьезного снижения числа заболевших.

Петербург смог уменьшить количество заболевших туберкулезом. По данным главного внештатного фтизиатра Комитета по здравоохранению, на данный момент город входит в десятку наиболее благополучных. Об этом сообщает специалист Гоар Баласанянц.

За последние семь лет медикам удалось снизить количество заболевших практически в 1,6 раз. В ведомстве добавили, что показатель по разному рассчитывается для каждой возрастной категории. По различным группам зафиксировано от 20 до 29 туберкулезников на сто тысяч населения.

Стоит добавить, что в 2018 году от данной болезни на территории Северной столицы скончалось 138 человек.

Фото: Piter.tv

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Теги: гоар баласанянц, комитет по здравоохранению, туберкулез, фтизиатр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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