В Петербурге снизилось количество туберкулезников

За семь лет врачи сумели добиться серьезного снижения числа заболевших.

Петербург смог уменьшить количество заболевших туберкулезом. По данным главного внештатного фтизиатра Комитета по здравоохранению, на данный момент город входит в десятку наиболее благополучных. Об этом сообщает специалист Гоар Баласанянц.

За последние семь лет медикам удалось снизить количество заболевших практически в 1,6 раз. В ведомстве добавили, что показатель по разному рассчитывается для каждой возрастной категории. По различным группам зафиксировано от 20 до 29 туберкулезников на сто тысяч населения.

Стоит добавить, что в 2018 году от данной болезни на территории Северной столицы скончалось 138 человек.

Фото: Piter.tv