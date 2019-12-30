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Во Фрунзенском районе лишили прав девятерых наркозависимых водителей
Сегодня, 18:40
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Во Фрунзенском районе лишили прав девятерых наркозависимых водителей

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Людей с наркозависимостью, которые управляют автомобилем, собираются "ловить" и дальше.

Петербургская прокуратура добилась лишения прав у девяти водителей с наркозависимостью. Об этом сообщила 23 января объединенная пресс-служба судов Северной столицы. 

Нарушителей выявили сотрудники прокуратуры Фрунзенского района. Им удалось узнать о том, что местные жители с противопоказаниями к вождению садятся за руль и имеют водительские удостоверения. В суд направили соответствующий иск. 

В прокуратуре сообщили, то и далее будут выявлять нарушителей в этом направлении. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что среду на дорогах Ленобласти погибли пять человек. 

Фото: pixabay.com 

Теги: водитель, наркозависимость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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