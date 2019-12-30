Во Фрунзенском районе лишили прав девятерых наркозависимых водителей

Людей с наркозависимостью, которые управляют автомобилем, собираются "ловить" и дальше.

Петербургская прокуратура добилась лишения прав у девяти водителей с наркозависимостью. Об этом сообщила 23 января объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Нарушителей выявили сотрудники прокуратуры Фрунзенского района. Им удалось узнать о том, что местные жители с противопоказаниями к вождению садятся за руль и имеют водительские удостоверения. В суд направили соответствующий иск.

В прокуратуре сообщили, то и далее будут выявлять нарушителей в этом направлении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что среду на дорогах Ленобласти погибли пять человек.

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