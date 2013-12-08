В Петербурге ликвидировали сеть наркосбытчиков

Полицейские выяснили, что злоумышленники занимались торговлей сильнодействующими препаратами.

В Петербурге задержали участников организованной группы, подозреваемых в нелегальном сбыте сильнодействующих веществ в различных районах города. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Организовали нелегальный бизнес двое братьев, уроженцев Краснодарского края, 39 и 42 лет. Им помогали 45-летний оптовый сбытчик и трое закладчиков (41, 43 и 45 лет). Полицейские выяснили, что злоумышленники занимались торговлей сильнодействующими препаратами. Они покупали их в аптеках по поддельным рецептурным бланкам. Для конспирации покупки осуществлялись в аптеках Москвы, после чего "товар" перевозился в Петербург.

По местам проживания подозреваемых полицейские изъяли около 1,5 тысяч флаконов и 1000 таблеток одного препарата, 15 коробок и 168 капсул другого препарата.

В отношении участников наркосети возбуждены уголовные дела по частям 1 и 3 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта).

Фото и видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти