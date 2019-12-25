В Петербурге ликвидировал незаконные автостоянки общей площадью 40 тыс.кв.метров

Пользователей участков предупреждали о том, что их надо освободить.

Сотрудники Смольного освободили территорию площадью более 40 тыс. квадратных метров. Они были заняты под незаконные стоянки и объекты сервисного обслуживания автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом.

Так, например, была освобождена площадь по трем адресам в Красногвардейском районе. Две стоянки незаконно располагались на улице Передовиков, а еще одна — на проспекте Косыгина. Там был установлен забор, будки и пункты охраны, шлагбаум, однако не было действующего договора аренды.

Также "рейд" затронул улицу Ушинского, улицу Первого Мая в Парголово и Кубинскую улицу. Незаконные элементы благоустройства демонтировали.

Отмечается, что землепользователи знали о необходимости освободить территорию, но не сделали этого.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что городские власти отреагировали на сюжет Piter.TV о проблемах незаконной уличной торговли.

Фото: пресс-служба ККИ