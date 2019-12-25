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В Петербурге льготникам запретят получать сразу несколько проездных
Сегодня, 10:46
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге льготникам запретят получать сразу несколько проездных

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Комитет по транспорту предлагает выдавать таким льготникам проездной билет лишь по одному из оснований по их выбору.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что петербуржцам-льготникам запретят получать сразу несколько проездных. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Северной столицы.

В ведомстве отметили, что некоторые горожане злоупотребляют этой услугой и оформляют несколько льготных билетов на одно лицо. В итоге Комитет по транспорту намерен выдавать таким льготникам проездной билет лишь по одному из оснований по их выбору.

Согласно данным комитета, с декабря 2018 по январь 2019 года в базе данных метрополитена нашли 128 граждан, у которых имеется две и больше льгот. 

Ранее мы сообщали о том, что пассажиропоток в петербургском общественном транспорте понизился почти на 20%.

Фото:Piter.TV

Теги: комитет по транспорту, льготы на проезд, метро спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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