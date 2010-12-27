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Премию "Золотой софит" получил театр Комиссаржевской
Сегодня, 9:29
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nastya960
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Премию "Золотой софит" получил театр Комиссаржевской

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Церемония вручения премии "Золотой софит" состоялась уже 24 раз.

В Петербурге в Театре юных зрителей имени Брянцева вручили престижные театральные премии "Золотой софит". Церемония состоялась уже  24 раз. Об этом сообщают городские СМИ.

Самые известные музыкальные и театральные критики во время тайного голосования выбрали лучших в различных номинациях. Так, лучшим драматическим спектаклем стал "Мизантроп" (театр им. В.Ф Комиссаржевской). Лучшим стал и режиссер этого театра – Григорий Дитятковский. Приз за лучшую женскую роль получила Евгения Игумнова (она сыграла Селимену в спектакле "Мизантроп"). Лучшую мужскую роль сыграл Иван Батарев (Лука в спектакле "Беглец").

Фото: Движение "Мой Город!"/ ВК

 

 

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Теги: золотой софит , театр , театр ъ
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура Театры

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