Премию "Золотой софит" получил театр Комиссаржевской

Церемония вручения премии "Золотой софит" состоялась уже 24 раз.

В Петербурге в Театре юных зрителей имени Брянцева вручили престижные театральные премии "Золотой софит". Церемония состоялась уже 24 раз. Об этом сообщают городские СМИ.

Самые известные музыкальные и театральные критики во время тайного голосования выбрали лучших в различных номинациях. Так, лучшим драматическим спектаклем стал "Мизантроп" (театр им. В.Ф Комиссаржевской). Лучшим стал и режиссер этого театра – Григорий Дитятковский. Приз за лучшую женскую роль получила Евгения Игумнова (она сыграла Селимену в спектакле "Мизантроп"). Лучшую мужскую роль сыграл Иван Батарев (Лука в спектакле "Беглец").

Фото: Движение "Мой Город!"/ ВК