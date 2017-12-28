В Петербурге курсирует новогодний автобус с Дедами Морозами

Вечером 28 декабря жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали интересную картину: по улицам города Деды Морозы катаются в новогоднем автобусе

В среду по Петербургу стал курсировать праздничный «Дедморобус». Это автобус с главными героями новогоднего праздника - Дедами Морозами. На борту ретроавтобуса — оркестр из десяти зимних волшебников.

На популярных туристических маршрутах автобус останавливается и Деды Морозы исполняют новогодние песни, а также раздают прохожим конфеты.

Организаторы волшебства сообщили, что «Дедморобус» будет радовать горожан до 28 декабря по вечерам: с 17.00 до 20.00.

Точка старта у ретроавтобуса с площади Восстания у торгового центра «Галерея».

Видео: Piter.tv