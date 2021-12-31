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В Петербурге компания "Лента" сменила руководство
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В Петербурге компания "Лента" сменила руководство

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С 18 марта исполняющим обязанности операционного директора станет Руслан Ардовский.

В среду, 9 марта, стало известно о смене руководства в компании "Лента" в Петербурге. С 18 марта исполняющим обязанности операционного директора станет Руслан Ардовский. Он сменит на посту Андреаса Ютербока, передают "Невские новости". 

По словам генерального директора "Ленты" Владимира Сорокина, Ардовский опытный управленец, под его руководством дивизион "Волга" показывает неизменно высокие результаты.

Руслан Ардовский работает в компании 15 лет. В компанию он пришел в 2007 году на пост директора торгового комплекса. 

Ранее мы сообщали, что обрушение произошло в одном из магазинов в Петербурге.

Фото: pixabay
 

Теги: кадровые перестановки, лента, руковдоство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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