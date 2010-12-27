Петербургская клиника заплатила 4 млн рублей Ленэнерго за неучтённое электричество

Судебные приставы смогли взыскать деньги с клиники в счет оплаты электричества. Компания потребляла электричество без ведома Ленэнерго.

Ленэнерго подало в суд на ООО «Евромед Клиник» из-за долга по электричеству. Энергетики установили, что с января 2012 года по февраль 2014 клиника на Суворовском проспекте употребляла электроэнергию без заключенного договора. В итоге их выдал акт о неучтенном электричестве. Клиники прислали счета, но их оплатили частично. Тогда Ленэнерго решило получить свои деньги через суд. Тот постановил компании выплатить 4,1 миллиона рублей за электричество, а также за процент от пользования чужими деньгами и расходы на госпошлину.

Исполнительный лист поступил в Межрайонный отдел по особым исполнительным производствам Управления ФССП в конце сентября. Клинике направили уведомление. Фирма не стала тянуть и быстро оплатила долги.