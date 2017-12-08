На Васильевском острове появился незаконный дорожный знак для китайских туристов

Он позволяет останавливаться автобусам с туристами, не смотря на запрет.

На Среднем проспекте Васильевского острова появился незаконный дорожный знак. Местные жители сообщают, что его установили китайцы. Рядом с обозначением "Остановка запрещена, работает эвакуатор" прикреплена табличка "Кроме туристических автобусов". Фотография со странным знаком опубликована в социальных сетях.

Пользователи интернета отметили, что в этом районе работает магазин сувениров. Для удобства парковки громоздких автобусов китайцы модернизировали под себя дорожный знак. Местные жители предложили начать проверку и выявить хулигана.

Ранее мы писали, что упавший от ветра дорожный знак травмировал петербурженку.

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском