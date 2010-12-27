В Петербурге к ЧМ по футболу создадут вытрезвитель для фанатов

В Смольном рассказали об инициативе открытия вытрезвителей для болельщиков на время Чемпионата Мира по футболу 2018 года.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил о создании специальных вытрезвителей, которые будут принимать футбольных фанатов во время Чемпионата по футболу в 2018 году. Актуальность проблемы с необходимость таких заведений подтвердил заместитель прокурора по Санкт-Петербургу Виктор Мельник.

Георгий Полтавченко рассказал о планах администрации проработать правовой механизм, чтобы открыть отдельные подразделения для нетрезвых фанатов. Способ должен быть найден до 15 декабря 2017 года. По мнению политика, создавать вытрезвители на базе обычных стационаров нецелесообразно.

Дополнительно будут созданы центры освидетельствования состояния алкогольного опьянения. Они будут расположены в каждом районе Петербурга. Также губернатор отметил, что деньги на указанные нужды город найдет.