В петербургском магазине изъяли 1700 наборов контрафактного LEGO

Дешевый поддельный конструктор может быть небезопасен для детского здоровья.

Таможенники в Петербурге изъяли из магазина свыше 1700 контрафактных наборов детских конструкторов LEGO. Как рассказали в пресс-службе СЗТУ, на осмотр торговых помещений пошли также сотрудники Роспотребнадзора и представители правообладателя товарного знака LEGO на территории России.

На 1742 коробках с конструктором указывалась маркировка и изображения, нарушившие исключительные права на объекты интеллектуальной собственности. Сумма ущерба составила 10 миллионов рублей. В Северо-Западном таможенном управлении отметили, что контрафактная продукция имеет низкое качество и изготовлена из куда более дешевых материалов, нежели оригинальная. Подобные изделия могут нанести вред здоровью и жизни детей.

Весь товар изъяли, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба СЗТУ