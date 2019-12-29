Продавца привлекли к административной ответственности. Обнаруженный деликатес уничтожат.

В пятницу, 28 февраля, стало известно, что в Петербурге изъяли продававшуюся из багажника и в интернете опасную икру. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по городу и Ленинградской.

В ведомстве отметили, что опасную икру продавал прямо из багажника автомобиля. На емкости не было маркировок и отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, информация в системе "Меркурий". находчивые продавцы пытались сбыть 18 килограммов деликатеса.

Продавца оштрафовали, найденный продукт утилизируют или уничтожат.

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