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В Петербурге изъяли продававшуюся из багажника и в интернете опасную икру
Сегодня, 17:03
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге изъяли продававшуюся из багажника и в интернете опасную икру

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Продавца привлекли к административной ответственности. Обнаруженный деликатес уничтожат.

В пятницу, 28 февраля, стало известно, что в Петербурге изъяли продававшуюся из багажника и в интернете опасную икру. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по городу и Ленинградской.

В ведомстве отметили, что опасную икру продавал прямо из багажника автомобиля. На емкости не было маркировок и отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, информация в системе "Меркурий". находчивые продавцы пытались сбыть 18 килограммов деликатеса. 

Продавца оштрафовали, найденный продукт утилизируют или уничтожат.

Ранее мы сообщали о том, что Хлопок без горения выбил стекла и дверь в квартире на Замшиной.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, обществор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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