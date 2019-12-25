В Петербурге изменят облик одного из старейших городских рынков

Кузнечный рынок в Центральном районе города хотят превратить в современное гастрономическое пространство.

Петербургские власти вернулись к идее превратить Кузнечный рынок в Центральном районе города в современное гастрономическое пространство. Подведомственное учреждение Комитета имущественных отношений ГБУ "АРИК" уже разрабатывает концепцию его развития. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на вице-губернатора Евгения Елина.

Планам Смольного хотела помешать управляющая компания ООО "Кузнечный рынок", которая обратилась в суд, желая выкупить здание. В своих требованиях ООО опиралась на федеральное законодательство, которое дает арендатору преимущественное право выкупа помещения.

Судебные тяжбы длились 2,5 года. В результате Смольному удалось сохранить за собой право собственности. Решающим аргументом для судей стало то, что здание рынка является объектом культурного наследия, поэтому его можно приватизировать только по конкурсу. Однако судебное решение пока не вступило в законную силу и может быть оспорено.

Решение суда позволило чиновникам вернуться к обсуждению новой концепции развития пространства. Город хочет оставить объект культурного наследия в своей собственности и продолжить использовать его как сельскохозяйственный рынок. Чиновники не планируют ни продавать, ни сдавать в аренду здание. Из всех возможных вариантов остаются передача бизнеса в доверительное управление (город будет получать выручку от аренды и выплачивать оператору вознаграждение) либо развитие собственными силами.

Сколько может стоить новый облик рынка, сказать пока сложно. В компании ООО "Кузнечный рынок" оценили затраты на обновление в 300 млн рублей, девелопер Fort Group назвал сумму в 1,5 млрд рублей.

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