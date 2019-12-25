В Петербурге изменили требования к рекламным вывескам

По новым правилам максимальный размер информационных вывесок теперь увеличен до 0,8 метра.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что власти Петербурга согласовали изменения в требованиях к рекламным вывескам. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно новым правилам, теперь в Северной столице максимальный размер информационных вывесок увеличен до 0,8 метра. Это на 0,2 метра больше, чем было ранее. Однако, власти города заявили, что конечный размер вывески будет зависеть от её размещения.

Также в городе разрешили размещение вывесок на козырьках зданий. Более того, в Северной столице введены типовые внешние виды настенных вывесок. Появились консольные, отдельно стоящие указатели, знаки адресации, отдельно стоящие и навесные информационные стенды.

Ранее мы сообщали о том, что ГАТИ насчитала свыше 200 вандальных надписей на зданиях в центре Петербурга.

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