В Петербурге изменили сроки подачи документов на визу в Испанию

Теперь нужно подавать за месяц.

В Санкт-Петербурге изменились правила подачи документов на визу в Испанию. Теперь заявление необходимо подавать не менее чем за 30 дней до планируемой поездки.

Ранее заявители могли обращаться за визой в более сжатые сроки, однако теперь из-за индивидуального рассмотрения каждого заявления срок обработки может составлять до 45 рабочих дней.

"Просим убедиться, что все документы присутствуют в пакете для подачи на визу. В случае ошибок или неполного комплекта заявители должны будут повторно зарегистрироваться в другой день в зависимости от наличия свободных мест". Пресс-служба визового центра

Пока изменения касаются только Санкт-Петербурга. Информации о введении аналогичных правил в Москве или других городах России не поступало. Туристам, планирующим поездку в Испанию из других регионов, советуют уточнять актуальные требования на официальных ресурсах визовых центров или консульств.

Суд наказал петербуржцев за плакаты с QR-кодом ведущим в наркомагазин.

Фото: Piter.tv