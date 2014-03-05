В Петербурге изменили место полуденного выстрела

Полуденный выстрел впервые перенесли на Государев бастион из-за реставрации.

В Санкт-Петербурге с 5 декабря 2025 года изменили место проведения полуденного выстрела. Как сообщил Государственный музей истории Санкт-Петербурга, сигнальные орудия временно перенесли на Государев бастион. Решение приняли из-за реставрационных работ на гранитной облицовке Нарышкина бастиона, где традиционно размещались пушки.

По данным музея, орудия установлены на бруствере Нарышкина бастиона и закреплены на гранитных плитах, которые необходимо демонтировать для выполнения гидроизоляционных работ стены. Присутствие пушек не позволяет провести необходимые операции, поэтому церемонию переместили.

Для размещения сигнальных орудий на Государевом бастионе подготовили специальные деревянные мостки. По информации учреждения, пушки должны вернуться на Нарышкин бастион после завершения реставрации в 2026 году.

Накануне на Государев бастион доставили орудия. Пятого декабря состоялась церемония в честь первого полуденного выстрела с новой площадки, а также в честь двухсотпятилетия Михайловской военной артиллерийской академии. В этот день полуденный выстрел прозвучал из четырех орудий, размещенных на Нарышкином и Государевом бастионах. На территории Государева бастиона прошли торжественный марш знаменной группы и выступление взвода почетного караула.

Фото: Государственный музей истории Санкт-Петербурга