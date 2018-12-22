В Петербурге издали альбом группы "Группа крови" без сокращений

Начался предзаказ альбома группы "Кино".

Альбом группы "Кино" снова выпустили без купюр (без цензурных сокращений). Пластинку "Группа крови" выпустил петербургский лейбл Maschina Records. Она выходит в таком виде, как задумывали сами музыканты в 1988 году. Альбом уже можно заказать. Об этом сообщают представители лейбла в социальных сетях.

Пластинка распространялась в магнитиздате, потом записи несколько раз переписывали с пленки на пленку, а в 1989 музыка появилась в США на компакт-дисках. Переизданием занимались – басист Игорь Тихомиров и гитарист Юрий Каспарян, всем трекам возвратили изначальную длительность. В США они были несколько укорочены.

Альбом издали в виде винила, с архивными статьями и фото.

Фото: Maschina Records/ ВК