В Петербурге из-за снега увеличилось число ДТП, но не пострадавших

Из-за снегопада, гололёда и накатов число аварий в Северной столице вечером в среду, 6 декабря, выросло. При этом пострадавших в них было мало, в сравнении с предыдущим днем.

Зимняя погода, как и ожидалось, увеличила число аварий на дорогах Петербурга. МЧС предупреждало, что на дорогах Петербурга в среду снова будет гололед и накаты. Но это не сильно спасло водителей. Снегопад и минусовая температура превратила многие проезжие части в каток.

Как сообщили в УГИБДД "Водителю Петербурга", с пяти до десяти вечера в среду, 6 декабря, было зарегистрировано 190 аварий. В результате ДТП травмы получили пять человек, в том числе один ребенок.

Для сравнения, за аналогичный период во вторник, 5 декабря, произошло 130 ДТП. При этом пострадавших оказалось больше – травмы получили пять взрослых и один ребенок.

Видео: Piter.tv