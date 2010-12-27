На дорогах Петербурга в среду снова будет гололед и накаты

МЧС предупреждает водителей и пешеходов о гололедице и снежном накате на дорогах. Ночью и утром легкий снег.

На дорогах Петербурга и Ленобласти сохраняется опасная обстановка на дорогах. Синоптики на среду, 6 декабря, обещают гололедицу и снежный накат. По прогнозу обещают также устойчивый минус и снегопад ночью и утром.

В среду будет облачная погода с пояснениями. Ветер будет легким: 1-6 метров в секунду. Ночью будет южный, а днем – западный. В Ленобласти также обещают умеренный снег в большинстве районов. Кроме того, ожидается слабый туман.

МЧС предупреждает водителей о безопасности на дорогах. В потоке машин стоит держать увеличенную дистанцию. Заранее притормаживать перед перекрестками и переходами. Кроме того, не забывать предварительно включать поворотники.