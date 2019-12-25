В Петербурге из-за пандемии могут закрыться 1000 ресторанов

На данный момент в городе работают 5,2 тысячи заведений.

Из-за пандемии в Петербурге может закрыться почти тысячв ресторанов, сообщила "Фонтанка".

Эксперты подсчитали, что на данный момент работают 5,2 тысячи заведений. Всего с начала года с рынка ушли 480 точек, более 400 приостановили деятельность. Специалисты полагают, что из них, в лучшем случае, откроется половина. Отмечается, что коронавирусные ограничения нанесли удар по столовым, стрит-фуд-кафе и специализированным форматам (например, вегетарианской кухне).

Однако была небольшая позитивная тенденция: в 2020 году на рынок вышли 165 новых заведения, но большая часть из них появилась на местах закрывшихся ресторанов.

В среднем за 10 месяцев оборот рынка упал почти на 30%, когда как в Москве – всего на 18%. С учетом новых ограничений, сокращение составит 35%.

Ранее мы писали, что на проспекте Культуры самовольно установили павильон для размещения ресторана.

Фото: Pixabay