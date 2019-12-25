На проспекте Культуры самовольно установили павильон для размещения ресторана

Землепользователю придется заплатить штраф.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили помещение, в котором незаконно располагался ресторан. Он находился в доме №24 по проспекту Культуры, рассказали в пресс-службе ведомства.

Впервые участок обследовали в сентябре этого года после соответствующего обращения в комитет. Проверка показала, что участок площадью 230 кв. метров незаконно использовался для размещения павильона.

Помимо неправомерного использования участка были превышены максимально допустимые параметры павильона и нарушены правила в части реализации алкогольной продукции. Долг компании за оплату аренды перед Петербурга составляет более 100 тыс. рублей.

Пользователя уведомили о том, что участок нужно освободить, но в установленный срок он этого не сделал. Его привлекли к административной ответственности за самовольное размещение и установку элемента благоустройства. Штраф составит 50 тыс. рублей.

Кроме того, компании необходимо будет возместить затраты на работы по освобождению незаконного занятого участка.

Фото: пресс-служба ККИ