На проспекте Культуры самовольно установили павильон для размещения ресторана

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили помещение, в котором незаконно располагался ресторан. Он находился в доме №24 по проспекту Культуры, рассказали в пресс-службе ведомства.
Впервые участок обследовали в сентябре этого года после соответствующего обращения в комитет. Проверка показала, что участок площадью 230 кв. метров незаконно использовался для размещения павильона.
Помимо неправомерного использования участка были превышены максимально допустимые параметры павильона и нарушены правила в части реализации алкогольной продукции. Долг компании за оплату аренды перед Петербурга составляет более 100 тыс. рублей.
Пользователя уведомили о том, что участок нужно освободить, но в установленный срок он этого не сделал. Его привлекли к административной ответственности за самовольное размещение и установку элемента благоустройства. Штраф составит 50 тыс. рублей.
Кроме того, компании необходимо будет возместить затраты на работы по освобождению незаконного занятого участка.
Фото: пресс-служба ККИ
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