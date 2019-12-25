В Петербурге из-за коронавируса скончался хормейстер Станислав Грибков

Грибков умер от осложнения из-за коронавирусной инфекции в возрасте 83 лет.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что в Петербурге от осложнений коронавируса умер художественный руководитель Детского хора телевидения и радио, заслуженный деятель искусств России Станислав Грибков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга и творческого партнера хормейстера композитора Виктора Плешака.

Известно, что деятель искусства скончался в возрасте 83 лет от коронавируса. Плешак отметил, что смерть Грибкова — огромная потеря для всего музыкального Петербурга.

Грибков более 30 лет был художественным руководил и главным дирижером Детского хора телевидения и радио Северной столицы.

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