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Главврач петербургского Госпиталя для ветеранов войн заболел коронавирусом
Сегодня, 17:10
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Главврач петербургского Госпиталя для ветеранов войн заболел коронавирусом

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О состоянии начальника медучреждения не сообщается.

Главный врач Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов заразился коронавирусом. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Комитета по здравоохранению.

Детали случившегося пока неизвестны. 

Напомним, сейчас в Петербурге идет строительство нового корпуса "Госпиталя для ветеранов войн". Лечебно-диагностический корпус появится на Народной улице. По состоянию на 9 октября, объект готов на 56%. Работы должны завершить в декабре текущего года.

Фото: gvv-spb.ru

Теги: главврач, госпиталь для ветеранов войн, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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