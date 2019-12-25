Главврач петербургского Госпиталя для ветеранов войн заболел коронавирусом

О состоянии начальника медучреждения не сообщается.

Главный врач Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов заразился коронавирусом. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Комитета по здравоохранению.

Детали случившегося пока неизвестны.

Напомним, сейчас в Петербурге идет строительство нового корпуса "Госпиталя для ветеранов войн". Лечебно-диагностический корпус появится на Народной улице. По состоянию на 9 октября, объект готов на 56%. Работы должны завершить в декабре текущего года.

Фото: gvv-spb.ru