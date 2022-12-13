В Петербурге из-за холодов рыбные ярмарки с корюшкой откроются позже обычного

Стало известно, сколько будет стоить рыба этой весной.

В Петербурге из-за затянувшейся зимы рыбные ярмарки пройдут позже обычного. Корюшку начнут продавать с 15 апреля по 31 мая. Об этом сообщили "Невские новости" со ссылкой на городской Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Начать улов раньше нельзя из-за погодных условий. В Северной столице будут работать 36 точек. На льготных условиях рыбопромысловым компаниям дадут 13 мест для открытых ярмарок.

Кроме того, стало известно, сколько будет стоить рыба этой весной. Килограмм корюшки можно будет купить за 300 рублей. Это средняя цена по городу.

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Фото: пресс-служба правительства Ленобласти