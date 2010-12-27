На Латышских Стрелков полиция изъяла 120 литров незаконной "стеклоомывайки"

В невском районе сотрудники МВД в ходе оперативных мероприятий изъяли 120 литров опасного для жизни товара.

В Петербурге правоохранительные органы изъяли у предпринимателей 120 литров незаконной стеклоомывательной жидкости. Некачественный товар представлял угрозу здоровью и жизни покупателей. Сотрудники полиции рассказали, что забрали продукцию с автомойки известной компании.

Владельцы частной мойки машин реализовывали стеклоомыватель канистрами, не заботясь о потребителях. Факт торговли пресекли в заведении по улице Латышских Стрелков. Прдавцы не предупреждали водителей об отклонениях в санитарно-эпидемиологических нормах.

В общей сложности оперативниками изъято 24 канистры по пять литров. Общая сумма за товар могла бы составить для бизнесменов порядка 4,8 тысячи рублей. В отношении ответственного должностного лица заведено административное дело за продажу запрещенных товаров на территории России.

