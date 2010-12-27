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В Петербурге из окна жилого дома выпала целая семья
Сегодня, 15:01
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Alena_Zinovieva
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В Петербурге из окна жилого дома выпала целая семья

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Ребенок, отец и мать летели не долго, всего один этаж.

Петербуржцы в социальных сетях активно обсуждают комичную ситуацию, которая произошла сегодня днем на Новосмоленской набережной. А именно, из окна первого этажа выпал маленький ребенок. Двухлетний мальчик играл на подоконнике и вывалился на крышу коммерческого помещения. В след за ребенком бросился отец, через некоторое время выпрыгнула из окна и мать.

Уточняется, что в результате падения пострадала только женщина. Она повредила ногу. Однако позвонить семейство никуда не смогло, так как ни один взрослый не взял с собой телефон. Спасателей вызвали соседи, однако родители отказались от их помощи.

Ранее мы писали, что в Курортном районе мужчина выпал с балкона 10-го этажа.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: выпал из окна , что случилось 16 августа в спб
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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