В Петербурге из Ботанического сада выкрали ценное растение

В Ботсаду подчеркнули, что "вероятность, что этот экземпляр погиб у вора на даче, стремится к 100%".

Из Ботанического сада Петербурга выкрали ценное растение. Об этом 13 апреля рассказали в телеграм-канале сада.

На участке Альпийских горок обнаружили пропажу — Bulbocodium versicolor (Ker-Gawler) Spreng. Он был в саду в единственном экземпляре. Он рос с 2014-го и цвёл на протяжении шести лет, а в этом году вновь распустился на целых два сезона.

В Ботсаду подчеркнули, что "вероятность, что этот экземпляр погиб у вора на даче, стремится к 100%". Таким образом, из-за кражи потеряна часть генофонда маленькой популяции.

В саду добавили, что без сохранения таких редких видов невозможно их восстановление в случае исчезновения из природы.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого