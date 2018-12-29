В Петербурге испытают уникальный аппарат для лечения рака

Медики рассказали о разработке, которая проходит тестирование.

В Петербурге в 2019 году проведут клинические испытания медицинского аппарата, который создан для лечения злокачественных опухолей. По данным медицинских сотрудников, разрабатывающих проект, на данный момент аналогов подобному устройству не существует.

Отметим, что проект создавался специалистами клинической больницу под номером 122 имени Соколова, а также АО "Светлана-Рентген". Эксперты рассказывают, что использовать устройство необходимо во время операции. Хирурги создадут на теле пациента разрез и через него удалят опухоль. Удобство заключается в том, что одновременно с этим будет проводиться гамма-терапия соседних мягких тканей. Это увеличит шансы того, что клетки рака не перейдут на здоровые ткани и не образуют метастазы.

Технология должна позволить снизить частоту появления рецидива опухоли.

Фото: Piter.tv