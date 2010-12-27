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В Петербурге мужчина посещал бассейн ради близости со школьниками
Сегодня, 13:37
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Shdaria
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В Петербурге мужчина посещал бассейн ради близости со школьниками

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Петербуржец подозревается в нездоровом интересе к мальчикам.

Полиция Приморского района Петербурга занялись посетителем бассейна, которого интересовал не здоровый образ жизни, а юные пловцы. Мужчина ходил в бассейн ради близости с несовершеннолетними мальчиками в душевых. 

Сотрудники спортивного комплекса, который расположен на проспекте Королёва, рассказали стражам порядка про подозрительного мужчину. По их словам, посетитель бассейна среднего роста и на вид 45 лет. Кроме того, руководители комплекса заметили особое внимание мужчины к 12-летним мальчикам. Петербуржец, находясь в душевых старается оказаться как можно ближе к юношам, а после предлагает проводить их домой.  

Стоит отметить, что дети, которые регулярно занимаются в спорткомплексе, заподозрили нехорошие намерения мужчины, после чего поставили в известность руководство. 

По предварительной информации, нездоровый интерес к несовершеннолетним пловцам наблюдается больше месяца. Сейчас личностью заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. 

Теги: бассейн , новости петербург , новости сбп , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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