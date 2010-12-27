В Петербурге мужчина посещал бассейн ради близости со школьниками

Петербуржец подозревается в нездоровом интересе к мальчикам.

Полиция Приморского района Петербурга занялись посетителем бассейна, которого интересовал не здоровый образ жизни, а юные пловцы. Мужчина ходил в бассейн ради близости с несовершеннолетними мальчиками в душевых.

Сотрудники спортивного комплекса, который расположен на проспекте Королёва, рассказали стражам порядка про подозрительного мужчину. По их словам, посетитель бассейна среднего роста и на вид 45 лет. Кроме того, руководители комплекса заметили особое внимание мужчины к 12-летним мальчикам. Петербуржец, находясь в душевых старается оказаться как можно ближе к юношам, а после предлагает проводить их домой.

Стоит отметить, что дети, которые регулярно занимаются в спорткомплексе, заподозрили нехорошие намерения мужчины, после чего поставили в известность руководство.

По предварительной информации, нездоровый интерес к несовершеннолетним пловцам наблюдается больше месяца. Сейчас личностью заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.