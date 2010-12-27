В Петербурге ищут тайного дегустатора коктейлей в барах Москвы и Петербурга

Ему обещают платить 85 тысяч рублей

Компания iDrink открыла в Петербурге вакансию тайного покупателя для оценки работы барменов и бариста. Об этом рассказала директор по маркетингу компании iDrink Анна Логиновская.

Вакансия выглядит смешно, но на самом деле она достаточно серьезная. Не каждый сможет выпить по 20 алкогольных и безалкогольных напитков за день, а на следующий продолжить в том же духе. Это достаточно серьезная нагрузка" Анна Логиновская - директор по маркетингу компании iDrink

За два часа на вакансию откликнулись 100 человек. На собеседовании им дадут тестовое задание, только работодатели пока не решили какое. Анна Логиновская только отшучивается.

Видимо, придется в нашем присутствии выпить 20 коктейлей, а потом заполнить файл Excel. Анна Логиновская - директор по маркетингу компании iDrink

Тайным дегустатором может стать совершеннолетний человек без постоянного места работы и, желательно, без семьи, ведь работа предполагает командировки на 7-10 дней между Москвой и Санкт-Петербургом. Зарплата – 85 тысяч без налогов, а так же оплата медицинской страховки.