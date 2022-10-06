В Петербурге высокий спрос на учителей русского языка и математики

В Центре населения занятости рассказали, какие компетенции требуются учителю, помимо знания предмета.

Больше всего в петербургских школах ждут учителей математики. Предложения по зарплате для них доходят до 80 тысяч рублей. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на Центр занятости населения.

Также есть высокий спрос на учителей русского языка и литературы. Им готовы платить до 65 тысяч рублей.

Также в школах города требуются учителя музыки, истории и обществознания, географии, информатики, английского языка и других предметов. Отмечается, что список компетенций, которые востребованы в сфере образования, постоянно расширяется. Этому поспособствовала пандемия и онлайн-формат обучения.

Современные учителя должны уметь использовать онлайн-технологии, элементы интерактивного образования. Во многих вакансиях школы отмечают в требованиях: "профессиональное использование элементов информационной образовательной среды". Также важно адаптировать образовательные программы под актуальные запросы аудитории, учить ребят самостоятельно формировать необходимые им компетенции и обладать максимально развитыми "гибкими" навыками: уметь выстраивать отношения с учениками, налаживать коммуникацию внутри коллектива и командную работу. Центр населения занятости.

В ближайшей будущем будут востребованы карьерные консультанты, а также специалисты, использующие цифровую среды. Кроме того, будет и спрос на "игровых педагогов", которые могут сделать урок интересным.

Накануне в БКЗ "Октябрьский" состоялся праздничный концерт в честь учителей.

Фото: Piter.tv