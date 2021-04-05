Стало известно, в каких сферах самая большая конкуренция за рабочее место в Петербурге

С начала года конкуренция выросла в 2 раза.

На одну вакансию в Петербурге в среднем приходится 8 активных резюме. К такому выводу пришли аналитики службы исследований hh.ru.

В других регионах Северо-Запада показатель составляет 6, а в среднем по России — 5,8. Оптимальным для рынка труда является показатель в 5-6 соискателей. В этой ситуации у работодателя есть выбор, а тот, кто ищет работу, не испытывает трудностей с вариантами трудоустройства.

Больше всего соискателей борется за работу в сфере "Госслужба и НКО". На одну вакансию приходится более 14 активных кандидатов. С начала года интерес к этой сфере вырос на 62%. Высокий уровень конкуренции в юриспруденции, науке и образовании, управлении персоналом.

Наиболее сложно набирать персонал в таких сферах, как "Рабочий персонал" (2 претендента на рабочее место), "Строительство, недвижимость" (2–3), "Медицина, фармацевтика" (2–3), "Домашний персонал" (1) и "Консультирование" (0,3).

Фото: Piter.tv