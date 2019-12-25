В Петербурге ищут подрядчика на проектирование реконструкции подходов к Цимбалинскому путепроводу

Проект должен быть готов к июлю 2022-го года.

СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" объявило конкурс на выполнение инженерных изысканий и разработку проекта реконструкции подходов к Цимбалинскому путепроводу. Заявки будут приниматься до 18 января 2021-го года, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Речь идет об улице Цимбалина от Белевского проспекта до улицы Седова. Цена контракта составляет 22,9 млн рублей.

Подрядчику нужно будет разработать проектную документацию по объекту, а именно: предусмотреть мероприятия по защите, выносу и перекладке существующих инженерных сетей, энергоснабжению и энергоэффективности, учесть технические средства регулирования движения.

Проектные решения должны быть связаны с документацией по реконструкции Цимбалинского путепровода, заказчиком которой является ОАО "РЖД". Победителю предстоит обследовать земли, которые попадают в границы участка, и провести имущественно-правовую инвентаризацию расположенных на них объектов.

На все работы дается около 1,5 лет. Они должны быть выполнены не позднее 1 июля 2022-го года.

Фото: Piter.TV