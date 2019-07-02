В Петербурге ищут новых хозяев "метростроительной" кошке и ее котятам

Они обустроились близ шахты новой станции метро.

На площадке шахты № 624 живет кошачье семейство. Там же строится новая станция метро "проспект Славы". О находке сообщили в группе ВКонтакте "Метрострой. История петербургского метро".

Мама-кошка, как и полагается, ловит мышей, а её котята с ними с удовольствием играют. И все это в окружении машин, людей, прямо на стройке! поделился автор поста



Однако стройка скоро закончится и животным придется искать новый дом. Чтобы забрать котят, нужно написать в сообщество.

Продолжение фиолетовой ветки петербургского метрополитена должны открыть к 1 сентября. Ранее Piter.TV сообщил о том, что на них завершаются вентиляционные работы.

Видео: vk.com/metrostroy_arhiv