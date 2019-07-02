В Петербурге ищут новых хозяев "метростроительной" кошке и ее котятам

На площадке шахты № 624 живет кошачье семейство. Там же строится новая станция метро "проспект Славы". О находке сообщили в группе ВКонтакте "Метрострой. История петербургского метро".
Мама-кошка, как и полагается, ловит мышей, а её котята с ними с удовольствием играют. И все это в окружении машин, людей, прямо на стройке!
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Однако стройка скоро закончится и животным придется искать новый дом. Чтобы забрать котят, нужно написать в сообщество.
Продолжение фиолетовой ветки петербургского метрополитена должны открыть к 1 сентября. Ранее Piter.TV сообщил о том, что на них завершаются вентиляционные работы.
Видео: vk.com/metrostroy_arhiv
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