В Петербурге может появиться скоростной трамвай

В конкурсе участвуют две компании.

В Санкт-Петербурге появились претенденты на строительство скоростного трамвая по маршруту "ст. м. "Купчино" – Шушары " – Славянка". Об этом 19 марта сообщает пресс-служба вице-губернатора города на Неве Игоря Албина.

С инициативой выступили две компании – ООО "БалтНедвижСервис" и ООО "Трамвайные пути северной столицы". Стоит отметить, что второй конкурсант из Москвы. Одним из обязательных условий – это "Эксплуатационный платеж". Согласно конкурсной документации максимальное значение составляет 89 млрд рублей.

Петербургская компания заявила, что ей хватит 58 млрд рублей. Конкуренты из Москвы снизили значение до 75 млрд рублей. Комиссия рассмотрит оба предложения в течение 25 дней.

Отметим, что трамвай может появиться на основе концессионного соглашения, согласно которому, 30 лет трамвайные сети будут обеспечиваться за счет собственных и привлеченных средств.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в центре Петербурга ввели временные ограничения дорожного движения.